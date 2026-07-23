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Росіяни знову замінували вулиці у Херсоні

Небезпечні предмети виявили на вулиці Залаегерсег поблизу перехрестя з вулицею Університетською.

Росіяни знову замінували вулиці у Херсоні
Людей просять оминати небезпечну зону
Фото: З відкритих джерел

Стало відомо про ймовірне замінування росіянами вулиці Залаегерсег поблизу перехрестя з вулицею Університетською.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Як повідомили мешканці, там виявили підозрілі предмети, які можуть становити вибухову небезпеку.

Не виключено, що небезпечна зона може бути значно більшою.

Людей просять не пересуватися цим районом та бути максимально обережними.

“У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте про знахідку рятувальників або поліцію”, – додав Шанько.

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