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Зросла кількість жертв російського удару по Новому Коротичу

Того дня ворог вдарив по поштовому терміналу. 

Зросла кількість жертв російського удару по Новому Коротичу
Удар по Новому Коротичу
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по Новому Коротичу 19 липня. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таким чином цей російський удар убив вже п'ятьох українців. 

«Весь цей час наші лікарі боролися за життя 68-річного чоловіка. Але його поранення виявилися надто важкими», – йдеться у повідомленні. 

19 липня Росія атакувала в Новому Коротичі поштовий термінал. Загинули чоловіки 24, 25, 45 і 62 років, постраждали 20 людей.

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