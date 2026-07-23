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Окупанти понад 20 разів вночі обстрілювали Дніпропетровську область

Інформації про поранених у ОВА не навели. 

Окупанти понад 20 разів вночі обстрілювали Дніпропетровську область
Фото: Вікіпедія

Протягом ночі Росія понад 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. В Солонянській громаді Дніпровського району спалахнула пожежа.

В Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська громади, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено АЗС, приватні будинки, авто, багатоквартирний будинок. 

Наслідки атаки
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки атаки

«На Синельниківщині росіяни били по Петропавлівській громаді. Пошкоджена приватна оселя. У Криворізькому районі потерпала Зеленодольська громада. Понівечені приватний будинок і автівка», – розповів Ганжа. 

Він додав, що в небі над областю захисники збили 11 дронів. 

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