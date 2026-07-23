Окупанти понад 20 разів вночі обстрілювали Дніпропетровську область

Протягом ночі Росія понад 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. В Солонянській громаді Дніпровського району спалахнула пожежа.
В Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська громади, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено АЗС, приватні будинки, авто, багатоквартирний будинок.
«На Синельниківщині росіяни били по Петропавлівській громаді. Пошкоджена приватна оселя. У Криворізькому районі потерпала Зеленодольська громада. Понівечені приватний будинок і автівка», – розповів Ганжа.
Він додав, що в небі над областю захисники збили 11 дронів.