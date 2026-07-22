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Російські війська вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку на Харківщині

На місці влучання виникла пожежа.

Російські війська вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку на Харківщині
Наслідки авіаудару по Слатиному 22 липня 2026 року
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Російські війська завдали авіаційного удару по Слатиному на Харківщині. Є пошкодження.

Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 21:40 російські війська завдали авіаційного удару, попередньо керованою авіабомбою по території селища Слатине", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. 

  • Росіяни вдарили FPV-дронами по Дергачівській громаді на Харківщині. Під удар вкотре потрапило село Безруки. Там зафіксували влучання на території підприємства.
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