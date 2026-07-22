Російські війська вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку на Харківщині

Російські війська завдали авіаційного удару по Слатиному на Харківщині. Є пошкодження.
Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
"Сьогодні близько 21:40 російські війська завдали авіаційного удару, попередньо керованою авіабомбою по території селища Слатине", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
- Росіяни вдарили FPV-дронами по Дергачівській громаді на Харківщині. Під удар вкотре потрапило село Безруки. Там зафіксували влучання на території підприємства.