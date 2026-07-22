Російські війська вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку на Харківщині

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Наслідки авіаудару по Слатиному 22 липня 2026 року

Російські війська завдали авіаційного удару по Слатиному на Харківщині. Є пошкодження.

Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 21:40 російські війська завдали авіаційного удару, попередньо керованою авіабомбою по території селища Слатине", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.