В звичайному гаражі виготовляли фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про народження та інші офіційні документи.

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На Закарпатті викрили підпільне виготовлення документів із печатками державних органів та дипустанов. Незаконне виготовлення організували у звичайному гаражі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Група осіб виготовляла фальшиві водійські посвідчення з імітацією захисних голограм. Крім того, підробляли свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема й європейського зразка.

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"Вони відтворювали реквізити десятків державних органів, установ та посадових осіб, серед яких міністерства, медико-соціальні експертні комісії, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дипломатичні представництва, підрозділи ДСНС і приватні нотаріуси. Також вилучено службові штампи, які використовують під час оформлення офіційних документів", - повідомили в ОГ.

За даними слідства, за виготовлення підробок відповідав 39-річний уродженець Ужгорода. Через інтернет він придбав необхідне обладнання, матеріали та голографічні елементи, щоб фальшиві документи зовні були максимально схожими на справжні.

Двоє інших учасників схеми шукали клієнтів, приймали замовлення та гроші. Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила орієнтовно від 20 до 25 тис. грн.

Під час досудового розслідування задокументовано кілька епізодів діяльності групи. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені посвідчення та інші документи не відповідають офіційним зразкам і є підробленими.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до роботи цієї схеми.