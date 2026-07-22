Росіяни вкотре атакували дроном Корабельний район Херсона, поранені люди

Російські окупанти атакували безпілотниками цивільних мешканців Корабельного району Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 17:20 у Корабельному районі Херсона російські окупанти атакували з безпілотника чоловіка", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок удару 69-річний херсонець отримав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та спини.
Його госпіталізували.
Також, орієнтовно о 16:50 росіяни атакували дроном Корабельний район Херсона. Через ворожий удар 59-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, ніг та руки.
Постраждалого доправили до лікарні.
- На Херсонщині від наслідків російської агресії упродовж дня 22 липня загинула людина, є поранені. Також пошкоджені будинки та інфраструктура.