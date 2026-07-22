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Росіяни вкотре атакували дроном Корабельний район Херсона, поранені люди

Окупанти двічі атакували дроном цивільних мешканців.

Росіяни вкотре атакували дроном Корабельний район Херсона, поранені люди
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували безпілотниками цивільних мешканців Корабельного району Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:20 у Корабельному районі Херсона російські окупанти атакували з безпілотника чоловіка", – ідеться у повідомленні. 

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Унаслідок удару 69-річний херсонець отримав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та спини. 

Його госпіталізували.

Також, орієнтовно о 16:50 росіяни атакували дроном Корабельний район Херсона. Через ворожий удар 59-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, ніг та руки. 

Постраждалого доправили до лікарні.

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