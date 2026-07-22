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У Познані в Польщі запрацює нове консульство України

У Познані та Великопольському воєводстві зараз проживає близько 170 тисяч громадян нашої держави.

У Познані в Польщі запрацює нове консульство України
консульство України в Познані
Фото: фейсбук-сторінка Андрія Сибіги

Українське консульство в Познані почне роботу 23 липня. 

Відкриття цієї установи суттєво спростить отримання документів та захист прав для громадян, які перебувають у Польщі, повідомив т.в.о. глави МЗС Андрій Сибіга.

Міністерство ухвалило рішення про розширення дипломатичної мережі через зростання потреб українців у Польщі. У Познані та Великопольському воєводстві зараз проживає близько 170 тисяч громадян нашої держави. Раніше їм доводилося витрачати цілий день на поїздку в інші міста, щоб виготовити паспорт чи вирішити інші юридичні питання, зазначив Сибіга.

Посадовець уточнив, що консульство надаватиме повний спектр послуг. 

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