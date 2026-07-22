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Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали семеро людей

Ворог завдав понад 40 ударів по двох районах області.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали семеро людей
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 22 липня, ворог понад 40 разів атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, супермаркет, коледж, гаражі, приватна оселя, автівки. 

"Постраждали семеро людей. Двоє 24-річних чоловіків, а також чоловіки 22, 46, 54 і 66 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", – ідеться у повідомленні. 

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Сталася пожежа.

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