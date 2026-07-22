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Росія вдарила авіабомбами по селу на Запоріжжі: є жертви

Окупанти атакували Лежине Запорізького району.

Росія вдарила авіабомбами по селу на Запоріжжі: є жертви
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали авіаудару по селу Лежине Запорізького району. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, під завалами можуть перебувати люди. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, російські керовані авіабомби влучили по населеному пункту, спричинивши значні руйнування.

"Нажаль, є загиблий. Відомо про щонайменше трьох поранених внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На місці працюють екстрені служби", – зазначив Федоров.

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