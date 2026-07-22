Росія вдарила авіабомбами по селу на Запоріжжі: є жертви

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська завдали авіаудару по селу Лежине Запорізького району. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, російські керовані авіабомби влучили по населеному пункту, спричинивши значні руйнування.

"Нажаль, є загиблий. Відомо про щонайменше трьох поранених внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На місці працюють екстрені служби", – зазначив Федоров.