Відмінник навчання, Рубін, новий головком ЗСУ: шість цікавих фактів про Михайла Драпатого

У вечірньому зверненні 21 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий. Сьогодні, 22 липня, Зеленський підписав відповідний указ.

За словами Зеленського, це рішення стало підсумком консультацій з військовими. «Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу», — сказав він. Сьогодні ж, 22 липня, стало відомо, що Генштаб очолить генерал-майор Ігор Скибюк.

Михайло Драпатий у першому після новини про призначення дописі подякував Президенту України за довіру, міністру оборони — за підтримку, а Силам оборони — за новий етап служби. «Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс», — відзначив Драпатий.

До слова, позивний Рубін Михайло Драпатий обрав, коли перевівся на заочку в Національному університеті оборони (оперативно-тактичний рівень) і повернувся на Донбас як начальник штабу 30 окремої механізованої бригади.

«Михайла Драпатого знаю давно. Це командир з реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко й береже людей», — розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він побажав успіху Драпатому й подякував за роботу його попереднику — генералові Олександру Сирському. Армія довіряє Драпатому, і це бойова заслуга, наголосив Буданов.

LB.ua нагадує ще декілька фактів з біографії нового головнокомандувача Збройних сил України.