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На Дніпропетровщині на АЗС зменшать запаси пального через удари Росії

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що пального в області достатньо.

На Дніпропетровщині на АЗС зменшать запаси пального через удари Росії
АЗС на Дніпропетровщині після обстрілу
Фото: Укрнафта

У Дніпропетровській області зменшать запаси пального на АЗС в підземних резервуарах через часті удари ворога. Про це розповів в ефірі «Єдиних новин» голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Очільник області зазначив, що на заправках планують запровадити мобільні укриття. Також обов’язковим буде захист елементів автозаправних станцій бетонними блоками та накриття сітками. Правоохоронці робитимуть все, аби мінімізувати загрози і зменшити скупчення автівок біля АЗС.

Разом з тим, заспокоїв Ганжа, ситуація з дизелем та бензином в регіоні – стабільна, пального вистачає.

«В деяких районах є проблематика, але вона вирішується миттєво. Пропрацьовані певні алгоритми з постачальниками палива. Буквально йдеться про виїзд мобільних автозаправних станцій», – пояснив голова ОВА.Щодо безпеки, то запроваджене обов’язкове оповіщення про загрозу обстрілів.

Яка ситуація з обстрілами Дніпропетровської області

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