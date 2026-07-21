Упродовж дня, 21 липня, росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. П’ятеро людей дістали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Понівечені інфраструктура, кафе, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобіль.
Постраждали п’ятеро людей. 65-річний чоловік – у важкому стані. Ще двоє чоловіків 59 та 63 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річний та 56-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно.
На Синельниківщині противник бив по Покровській громаді. Зайнялися пожежі. Пошкоджений приватний будинок.
- На Дніпропетровщині РФ поранила трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку. Ворог атакував працівників ДСНС у Нікопольському районі.
- Унаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Ворог понад десять разів бив по двох районах.