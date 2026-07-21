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Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: п'ятеро людей постраждали

Понівечена інфраструктура, будинки, авто.

Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: п'ятеро людей постраждали
Наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині 21 липня 2026
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Упродовж дня, 21 липня, росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. П’ятеро людей дістали поранень. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Понівечені інфраструктура, кафе, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобіль. 

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Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня

Постраждали п’ятеро людей. 65-річний чоловік – у важкому стані. Ще двоє чоловіків 59 та 63 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річний та 56-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно. 

Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня

На Синельниківщині противник бив по Покровській громаді. Зайнялися пожежі. Пошкоджений приватний будинок.

  • На Дніпропетровщині РФ поранила трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку. Ворог атакував працівників ДСНС у Нікопольському районі. 
  • Унаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Ворог понад десять разів бив по двох районах.
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