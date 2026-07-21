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Упродовж дня, 21 липня, росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. П’ятеро людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Понівечені інфраструктура, кафе, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобіль.

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Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня

Постраждали п’ятеро людей. 65-річний чоловік – у важкому стані. Ще двоє чоловіків 59 та 63 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річний та 56-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки ударів по Дніпропетровщині 21 липня

На Синельниківщині противник бив по Покровській громаді. Зайнялися пожежі. Пошкоджений приватний будинок.