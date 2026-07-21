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Діючі військові можуть підписати новий мотиваційний контракт, - Міноборони

Однак підписати контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу.

Діючі військові можуть підписати новий мотиваційний контракт, - Міноборони
Український військовослужбовець (ілюстративне фото)
Фото: Офіс президента

Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу", йдеться у повідомленні. 

Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися.

Нові контракти передбачають: чіткі строки служби (10 або 24 місяці залежно від посади); гарантоване право на звільнення без прив’язки до воєнного стану; відстрочку від повторного призову після звільнення; грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії.

Нагадаємо, що в червні в Міноборони запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом

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