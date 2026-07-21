​ЗСУ знищили російський літак прямо на аеродромі в Курській області

Українські військові відпрацювали по ворожому аеродрому в Курській області. Вдалось знищити винищувач МіГ-29, а також поцілити по зенітно-ракетному комплексу «Панцир-С1».
Про нові втрати ворога повідомили у Генштабі. Успішну військову операцію провела 15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс».
Під удар потрапив аеродром «Халіно». На цьому українські оборонці зупинятись не збираються.
«Далі буде. Слава Україні!» – анонсували у Генштабі.
Що відомо про останні втрати Росії у війні?
- За попередню добу кількість втрат Росії збільшилась на 1370. Загальна за повномасштабне вторгнення складає 1 431 900 осіб.
- За 20 липня окупанти позбулись 3 танків та 7 бойових броньованих машин.
- Також українські військові перетворили на брухт понад 90 ворожих артилерійських систем.