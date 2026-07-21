​ЗСУ знищили російський літак прямо на аеродромі в Курській області

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Атака на аеродром в Курській області

Українські військові відпрацювали по ворожому аеродрому в Курській області. Вдалось знищити винищувач МіГ-29, а також поцілити по зенітно-ракетному комплексу «Панцир-С1».

Про нові втрати ворога повідомили у Генштабі. Успішну військову операцію провела 15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Під удар потрапив аеродром «Халіно». На цьому українські оборонці зупинятись не збираються.

«Далі буде. Слава Україні!» – анонсували у Генштабі.

Що відомо про останні втрати Росії у війні?