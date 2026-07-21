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​ЗСУ знищили російський літак прямо на аеродромі в Курській області

Під удар українських військових потрапив МіГ-29.

​ЗСУ знищили російський літак прямо на аеродромі в Курській області
Атака на аеродром в Курській області
Фото: Скриншот з відео

Українські військові відпрацювали по ворожому аеродрому в Курській області. Вдалось знищити винищувач МіГ-29, а також поцілити по зенітно-ракетному комплексу «Панцир-С1».

Про нові втрати ворога повідомили у Генштабі. Успішну військову операцію провела 15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Під удар потрапив аеродром «Халіно». На цьому українські оборонці зупинятись не збираються.

«Далі буде. Слава Україні!» – анонсували у Генштабі.

Що відомо про останні втрати Росії у війні?

  • За попередню добу кількість втрат Росії збільшилась на 1370. Загальна за повномасштабне вторгнення складає 1 431 900 осіб.
  • За 20 липня окупанти позбулись 3 танків та 7 бойових броньованих машин.
  • Також українські військові перетворили на брухт понад 90 ворожих артилерійських систем.
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