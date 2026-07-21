​​У Дніпрі побили волонтера, відібрали зібрані кошти на автомобіль для ЗСУ і вимагали $10 тисяч "боргу": підозрюють трьох осіб

Двоє вже перебувають під вартою, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід.

У Дніпрі трьом чоловікам оголосили підозру у нападі та побитті волонтера, який зберігав кошти на придбання автомобіля для Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи 11 тисячами доларів США, серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також - ювелірними виробами вартістю близько 100 тисяч грн.

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Серед підозрюваних - неодноразово судимий житель Павлограда, який має зв’язки у кримінальному середовищі.

Після нападу двоє підозрюваних почали вимагати у потерпілого ще 10 тисяч доларів за неіснуючий борг.

Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.

Фото: Офіс генпрокурора

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством або погрозою його застосування), двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК (вимагання).

Один уже перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід. Ще також уже перебуває під вартою, але в межах іншого кримінального провадження.