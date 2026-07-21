Тарас Чмут назвав головні потреби армії

Труднощі з поповненням Збройних Сил пов'язані з відсутністю державної політики стосовно мобілізації в перші два роки повномасштабного вторгнення, вважає керівник благодійного фонду.

Ключовими нематеріальними потребами української армії на фронті є мудрі командири й політики, які ними керують – це саме те, з чим є проблеми. Таку точку зору голова фонду компетентної допомоги «Повернись живим» Тарас Чмут висловив у інтерв'ю УП.

Він вважає, що загалом найбільшою проблемою для армії є люди, а також їхня якість на всіх рівнях. Небажання вирішувати питання мобілізації в 2022-2023 роках призвело до складнощів з поповненням армії зараз.

«Цю проблему однокроково ніхто в цій країні не вирішить», – сказав він, додавши, що на рішення цивільних мобілізуватися впливають розповіді їхніх знайомих, які вже долучилися до війська.

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Ці розповіді можуть як мотивувати долучитися до війська, так і навпаки.

Чмут додав, що скандали зі «Скелею» та іншими штурмовими підрозділами, а також корупція в ТЦК і СП, посилений росіянами інформаційний фон підготовки мобілізації негативно впливають на бажання українців мобілізуватися.

«Ця проблема починається з застосування військ. Ця проблема починається після застосування, з забезпечення і підготовки, навчання і підготовки. Третій блок – ТЦК та СП, питання справедливості, питання суспільного договору, питання корупції, питання ВЛК… Ми чомусь думаємо, що це все тільки ТЦК та СП або Кабмін має щось зробити, але це багатогранна проблема. Вона є наслідком відсутності єдиної державної політики з 23-го року по тому, як це все вирівняти», – вважає керівник фонду.

Похідним Чмут назвав постійне хаотичне масштабування кількості частин, з'єднань Збройних Сил та інших структур. Це призводить до розпоршення і розмивання ресурсу. А це призводить до втрат у піхоті і небажанні там воювати.

Головні матеріальні потреби – це насамперед транспорт. Найчастіше до фонду звертаються до пікапи, буси, квадроцикли, мотоцикли, вантажівки, автобуси, трали і подібний транспорт. На другому місці – засоби ураження middle-strike 50-200 кілометрів. На третьому – екосистема техніки і майна, як Starlink, ноутбуки, генератори, радіостанції, інструменти для майстерень по адаптації БпЛА, НРК, самі НРК.