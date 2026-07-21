На Харківщині викрили псевдореабілітаційні центри, де незаконно утримували людей

Загалом у цих будинках утримували близько 50 людей.

На Харківщині правоохоронці викрили псевдореабілітаційні центри, де незаконно утримувалися близько 50 людей. Підозри отримали шестеро осіб.

Про це розповіли у Нацполіції. За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці провели обшуки у двох приватних будинках у Слобідському та Салтівському районах Харкова.

Встановили, що спільники організували у Харкові діяльність так званих реабілітаційних центрів, куди під приводом лікування поміщали людей. Потерпілих позбавляли можливості вільно залишати приміщення, вилучали мобільні телефони та особисті речі, а також обмежували їхнє спілкування із зовнішнім світом.

Реклама

За версією слідства, до них застосовували психологічний тиск, погрози та примушували виконувати господарські роботи. При цьому жодної належної медичної чи психологічної допомоги люди не отримували.

Фото: Нацполіція Приміщення псевдореабілітаційного центру

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та визволили близько 50 осіб, яких незаконно утримували у цих будинках.

Доповнення. Мережа діяла близько п’яти років під виглядом благодійної діяльності та допомоги людям із залежностями. Для цього використовували благодійну організацію, яку очолював один із підозрюваних.

У кожному з орендованих будинків одночасно перебували від 20 до 60 людей.

Нових «пацієнтів» підшукували переважно серед людей із наркотичною чи алкогольною залежністю, а також тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Раз на тиждень підозрювані виїжджали у різні райони Харкова, де під приводом безоплатної роздачі продуктів переконували людей пройти «реабілітацію». Їхнім родичам обіцяли лікування та одужання. За перебування людини у такому закладі родини щомісяця сплачували від 5 до 25 тис грн залежно від свого матеріального становища.

Людей змушували безоплатно виконувати господарські роботи та тричі на день вивчати релігійні тексти. За непокору на них чинили психологічний тиск і погрожували фізичною розправою.

За даними слідства, один із підозрюваних керував діяльністю мережі. Двоє інших постійно наглядали за людьми та контролювали дотримання встановлених у закладах правил.

Ще троє підозрюваних раніше самі перебували у цих центрах як «пацієнти», а згодом стали наглядачами. Вони контролювали новоприбулих та застосовували до них ті самі методи психологічного впливу, яких раніше зазнали самі.

Повідомили про підозру шістьом учасникам групи за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та роль кожного з учасників групи.