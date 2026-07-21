Вчорашній удар КАБом по Павлограду: у лікарнях залишаються троє поранених

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У лікарнях залишаються троє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару КАБом по Павлограду. Атака убила двох людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомив вранці 21 липня голова ОВА Олександр Ганжа. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

«Ця атака обірвала життя двох людей. 18 – дістали поранень. Серед них двоє дітей», – прокоментував він.