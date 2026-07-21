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У регіонах Росії вночі оголошували дроново-ракетну загрозу. Лунали вибухи, є влучання

Масштабна пожежа спалахнула в Липецьку. 

У регіонах Росії вночі оголошували дроново-ракетну загрозу. Лунали вибухи, є влучання
Липецьк
Фото: ASTRA

Російське міністерство оборони заявило про відбиття української дронової атаки. Згідно з повідомленням МО країни-агресорки, над окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями та російськими регіонами збили 209 дронів. 

ППО працювала над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ростовською, Рязанською областями, Московським регіоном, Краснодарським і Ставропольським краями. У пабліках поширили відео масштабної пожежі в Липецькій області, де оголошували ракетну небезпеку, передає канал ASTRA.

OSINT-ери стверджують, що загоряння сталося між ТЕЦ-2 і Новолипецьким металургійним комбінатом. 

Ракетну небезпеку оголошували й у Волгограді. 

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