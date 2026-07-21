У регіонах Росії вночі оголошували дроново-ракетну загрозу. Лунали вибухи, є влучання

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російське міністерство оборони заявило про відбиття української дронової атаки. Згідно з повідомленням МО країни-агресорки, над окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями та російськими регіонами збили 209 дронів.

ППО працювала над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ростовською, Рязанською областями, Московським регіоном, Краснодарським і Ставропольським краями. У пабліках поширили відео масштабної пожежі в Липецькій області, де оголошували ракетну небезпеку, передає канал ASTRA.

OSINT-ери стверджують, що загоряння сталося між ТЕЦ-2 і Новолипецьким металургійним комбінатом.

Ракетну небезпеку оголошували й у Волгограді.