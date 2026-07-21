Двоє людей загинули внаслідок нічних ударів Росії по Дніпропетровській області

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Унаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Ворог понад десять разів бив по двох районах.

Загинули люди в Синельниківському районі, де Росія обстріляла Миколаївську громаду. Там пошкоджено авто, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

«У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа. Понівечені інфраструктура та автівка», – сказав він.