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Двоє людей загинули внаслідок нічних ударів Росії по Дніпропетровській області

Обидві жертви – з Миколаївської громади. 

Двоє людей загинули внаслідок нічних ударів Росії по Дніпропетровській області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Унаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Ворог понад десять разів бив по двох районах.

Загинули люди в Синельниківському районі, де Росія обстріляла Миколаївську громаду. Там пошкоджено авто, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

«У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа. Понівечені інфраструктура та автівка», – сказав він. 

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