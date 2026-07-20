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Росіяни атакували інфраструктуру Одеси, є жертви (оновлено)

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Росіяни атакували інфраструктуру Одеси, є жертви (оновлено)
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

Російські війська атакували об'єкти інфраструктури Одеси. Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місцях. З’ясовуємо деталі", – написав він.

За інформацією Лисака, вже відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Також є троє постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. 

Рятувально-пошукова операція триває. 

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