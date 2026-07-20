Росіяни атакували інфраструктуру Одеси, є жертви (оновлено)

Російські війська атакували об'єкти інфраструктури Одеси. Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Одесу. Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місцях. З’ясовуємо деталі", – написав він.
За інформацією Лисака, вже відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Також є троє постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.
Рятувально-пошукова операція триває.
- Через ракетну російську атаку в Одеській області постраждали троє людей, серед них - дитина. Також уранці 20 липня російська армія атакувала Одесу, пошкоджена інфраструктура.