Росіяни атакували інфраструктуру Одеси, є жертви (оновлено)

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Російські війська атакували об'єкти інфраструктури Одеси. Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місцях. З’ясовуємо деталі", – написав він.

За інформацією Лисака, вже відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Також є троє постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.

Рятувально-пошукова операція триває.