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ЦПД: у польському сегменті соцмереж зафіксували дезінформаційну кампанію на підрив підтримки України

З'явилась мережа акаунтів, які позиціонують себе, як "голос польських військових".

ЦПД: у польському сегменті соцмереж зафіксували дезінформаційну кампанію на підрив підтримки України
Фото: ЦПД

У польському сегменті соцмереж зафіксовано скоординовану дезінформаційну кампанію з використанням ШІ-технологій, спрямовану на підрив підтримки України та дискредитацію союзників. 

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

 У YouTube, TikTok, Facebook та Instagram з'явилася мережа акаунтів, які позиціонують себе як «голос польських військових». Вони поширюють короткі відеоролики у форматі «інтерв'ю», на яких «військові» емоційно критикують українців, звинувачують їх у «невдячності», озвучують брехню про високий рівень злочинності серед біженців та спекулюють на чутливих історичних темах, зокрема Волинській трагедії. Паралельно у роликах лунає антизахідна пропаганда — випади проти ЄС, Німеччини та уряду Польщі.

Як зазначили в ЦПД, аналіз показав, що всі «військові» — це повністю згенеровані штучним інтелектом персонажі. "Візуальний стиль та механіка подачі контенту повністю відповідають інструментарію російських ШІ-ботоферм, які раніше вже використовувалися для імітації українських військових на передовій, ветеранів, пересічних українців чи біженців. Це відпрацьована методика російських спецслужб, адаптована під польську аудиторію", - йдеться в повідомленні.

Мета кампанії — розпалювання ксенофобії, штучне створення напруги між польським суспільством і українцями, а також розкол у стосунках Польщі з союзниками по ЄС та НАТО.

  • Росія поширює фейкове відео, де “українські військові” погрожують мігрантам, – ЦПД. Особи, які видають себе за українських військових, спалюють прапори Індії та Пакистану.
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