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Росія поширює фейкове відео, де “українські військові” погрожують мігрантам, – ЦПД

Особи, які видають себе за українських військових, спалюють прапори Індії та Пакистану.

Росія поширює фейкове відео, де “українські військові” погрожують мігрантам, – ЦПД
Фото: prm.ua

Центр протидії дезінформації повідомив про продовження ворожої інформаційної операції, спрямованої на штучне розпалювання антимігрантських настроїв в Україні.

У TikTok поширюється постановочне відео, де особи, які видають себе за українських військових, спалюють прапори Індії та Пакистану й погрожують іноземцям. Цей ролик активно підхопили російські Telegram-канали. 

Перевірка за допомогою спеціалізованих сервісів засвідчила, що звукову доріжку у відео згенеровано штучним інтелектом.

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Першоджерелом цього запису є акаунт, що маскується під “український опозиційний канал” і систематично вкидає на свою аудиторію вигідні Росії наративи. 

Також він послідовно просуває антимігрантську тему: раніше сторінка публікувала відео з військовим із накладеною підробною аудіодоріжкою, в якій містяться заклики до насильства проти мігрантів, дипфейк про “бійця у СЗЧ”, який нібито прагне помститися іноземцям через вигаданий злочин, а також ШІ-фейк про “вербування індійців до ТЦК”.

Усі ці матеріали є сфабрикованою провокацією російських спецслужб.

  • У ЦПД підкреслюють, що основна мета цієї хвилі дезінформації – створити хибне уявлення ксенофобії всередині ЗСУ та спровокувати агресію щодо мігрантів серед українців. 
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