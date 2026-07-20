Сили безпілотних систем за ніч атакували 7 суден тіньового флоту поблизу Криму і 6 одиниць ППО в Росії

По кораблях відпрацювали і в Азовському, і в Чорному морях.

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Сили безпілотних систем вночі 20 липня атакували сім суден ворожого тіньового флоту, сім підстанцій на окупованій території і шість одиниць ППО у Росії. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Серед атакованих суден – три танкери і чотири суховантажі. Їх вразили в Чорному та Азовському морях.

Сім енерговузлів/електропідстанцій атаковані в Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах. А по ворожій ППО били в Єйську, Приморсько-Ахтарську, Камишеватській. Це ЗРК «Тор-М2», комплекси РЛС «Небо-СВ», «Небо-У», «Каста 2Е2», «Гамма С1М».

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Загалом за період операції «МоЛоЧКа» («Москва ляже через Крим») з 1 по 20 липня бійці СБС атакували 183 одиниці тіньового флоту.

«Керченська паромна переправа: -75% спроможності. Три з пʼяти паромів знищено, два втратили самохідність, ходять у режим баржі, які таскають буксирами. Поки», – повідомив Мадяр.

Над ураженням цілей ворога працювали Птахи 414, 413, 412, 427, 20 бригад та 1 центру СБС.

Більше про удари Сил безпілотних систем читайте в матеріалі Віктора Кевлюка «Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони».