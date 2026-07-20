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На Дніпропетровщині затримали дезертира, якого підозрюють у корегуванні російських атак

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині затримали дезертира, якого підозрюють у корегуванні російських атак
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області дезертира, якого підозрюють у корегуванні російських атак. 

Як розповіли у спецслужбі, затриманим виявився завербований ворогом мобілізований із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину і збирав для РФ розвіддані про Сили оборони України. Найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах нашої держави.

Агентурні дані росіяни планували використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України. Крім цього, окупанти сподівались дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських військових, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу. У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони.

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Переписка дезертира із росіянами
Фото: СБУ
Переписка дезертира із росіянами

Для виконання агентурного завдання дезертир намагався «злити» росіянам інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи українських військ. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, поетапно задокументували шпигунську активність агента і затримали його.

За даними слідства, російські спецслужбісти завербували мобілізованого через його матір, яка контактувала зі знайомими, що проживають на тимчасово окупованій частині території Запорізької області і працюють на росіян.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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