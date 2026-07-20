Унаслідок атаки РФ в Києві знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг

Унаслідок російської атаки по Києву у ніч на 19 липня знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг.

Про це повідомили у телеграм-каналі видавництва.

«Сьогодні вночі, 19 липня, внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва #книголав. Найголовніше для нас – ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача», – розповіли там.

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень, але видавництво вже працює над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси.

Уночі 19 липня Росія вчергове атакувала Київ ракетами. Атака тривала близько двох годин. Було відомо про жертву та постраждалих.