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Унаслідок атаки РФ в Києві знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень.

Унаслідок атаки РФ в Києві знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг
Знищений склад видавництва "Книголав"
Фото: Книголав

Унаслідок російської атаки по Києву у ніч на 19 липня знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг.

Про це повідомили у телеграм-каналі видавництва

«Сьогодні вночі, 19 липня, внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва #книголав. Найголовніше для нас – ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача», – розповіли там. 

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень, але видавництво вже працює над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси. 

Уночі 19 липня Росія вчергове атакувала Київ ракетами. Атака тривала близько двох годин. Було відомо про жертву та постраждалих. 

  • Росія вже не вперше «воює» із книгами. 
  • Внаслідок російського удару по Києву 8 липня пошкоджено приміщення дитячого видавництва журналів і книг «Мамине сонечко». Після атаки вцілили лише декілька екземплярів.
  • А унаслідок атаки на Київ 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics, де зберігалася значна частина книжкової продукції. За оцінкою видавництва, втрачено близько 800 тисяч книг.
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