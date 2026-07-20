Вранці РФ завдала удару по Одесі

Сьогодні зранку, 20 липня, російська армія атакувала Одесу, пошкоджена інфраструктура.
Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак.
«Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура», – повідомив він.
На місці працюють відповідні служби.
Лисак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.
- За останній тиждень внаслідок російських обстрілів Одеської області загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення. Серед постраждалих – шестеро дітей.