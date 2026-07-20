Вранці РФ завдала удару по Одесі

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Сьогодні зранку, 20 липня, російська армія атакувала Одесу, пошкоджена інфраструктура.

Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак.

«Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура», – повідомив він.

На місці працюють відповідні служби.

Лисак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.