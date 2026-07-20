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Вранці РФ завдала удару по Одесі

Постраждала інфраструктура.

Вранці РФ завдала удару по Одесі
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

Сьогодні зранку, 20 липня, російська армія атакувала Одесу, пошкоджена інфраструктура. 

Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак. 

«Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура», – повідомив він. 

На місці працюють відповідні служби.

Лисак закликав не ігнорувати повітряні тривоги. 

  • За останній тиждень внаслідок російських обстрілів Одеської області загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення. Серед постраждалих – шестеро дітей.
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