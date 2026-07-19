155 бригада отримала нового командира замість арештованого Лучанова

Новим командиром 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської замість арештованого Станіслава Лучанова став його заступник Андрій Крока.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади – Бойовий прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока", - йдеться в повідомленні.

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Під час церемонії Крока сказав: "Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади".

14 липня суд відправив у СІЗО екскомандира 155-ї бригади Лучанова.

Контекст

У ніч з 27 на 28 червня з села Калинівка викрали двох братів, Максима і Романа Мосейчуків. Про їх зникнення 3 липня повідомив брат, Сергій Мосейчук, оскільки вони не виходили на зв'язок.

За інформацією hromadske, братів могли викрасти через конфлікт із дружиною командира 155 бригади Станіслава Лучанова. Мешканці села Калинівка розповіли журналістам, що жінка скаржилася на шум мотоциклів – у братів він був.

Перед викраденням братів декілька військових ходили селом зі списком прізвищ місцевих мешканців. Вони шукали їхні адреси. В списку був один з братів, Сергій Мосейчук, а Романа й Максима не було. У ніч зникнення чоловіків у селі чули постріли.

Один з загиблих, Максим Мосейчук, був ветераном. Він служив від початку повномасштабної війни.

Поліція спершу затримала дев'ятьох військових 155 бригади, зокрема комбата. Комбриг пішов у СЗЧ. В ОК «Північ» підтвердили розшук командира 155-ї бригади. Станіслав Лучанов до посади комбрига 155-ї бригади служив у різних підрозділах, зокрема в 425 полку «Скеля». Полк, діяльність окремих військових якого ДБР розслідує після повідомлень про насильство і небойові втрати новобранців, закликав не ототожнювати Лучанова з ним.

«Лучанов має багаторічну військову кар'єру, яка розпочалася у 1998 році. За увесь час він проходив службу у різних військових частинах, зокрема у 93-й окремій механізованій бригаді, 23-й окремій механізованій бригаді, 425 окремому стрілецькому батальйоні, командував 210 окремим батальйоном територіальної оборони і менше року обіймав посаду начальника штабу 425 ОШП "Скеля", а з лютого 2026 року був призначений командиром 155 ОМБр», – заявили там.