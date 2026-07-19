ППО, дрони та фронт: Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ

Окремо йшлося про ситуацію на Олександрівському напрямку.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із трьома досвідченими українськими військовими, під час якої обговорили ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони, забезпечення війська та виробництво безпілотників.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Глава держави поспілкувався з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

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Під час наради генерал-майор Михайло Драпатий доповів про оперативну ситуацію на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Зеленський подякував українським військовим за успішне стримування російських окупаційних військ і недопущення виконання їхніх бойових завдань.

Окрему увагу приділили виконанню домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання озброєння. Президент наголосив, що головними пріоритетами залишаються посилення системи протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів безпілотників.

Також під час обговорення йшлося про дії українських Десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку.

"Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", – наголосив Володимир Зеленський.