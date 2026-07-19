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Росія завдала ракетного удару по Одесі: є постраждалий

На місці влучання утворилася велика вирва.

Росія завдала ракетного удару по Одесі: є постраждалий
наслідки ракетного удару РФ по Одесі
Фото: Одеська ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася велика вирва, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася воронка. Попередньо, постраждала одна людина", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено автомобілі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Фото: Одеська ОВА

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