Росія завдала ракетного удару по Одесі: є постраждалий

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Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася велика вирва, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася воронка. Попередньо, постраждала одна людина", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено автомобілі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Фото: Одеська ОВА