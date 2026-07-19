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Росія атакувала ракетами парк розваг на Одещині, є жертви

Одна дитина загинула, ще 12 людей поранені.

Росія атакувала ракетами парк розваг на Одещині, є жертви
Наслідки атаки РФ по Одесі
Фото: Одеська ОВА

Росія завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. 

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновані рибацькі будинки, пошкоджені легкові авто. Відомо про загиблих і поранених, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

"Станом на зараз (13:47, 19 липня, - ред.), на жаль підтверджено загибель 16-річного хлопця. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ще 12 людей постраждало, серед них 2-річний хлопчик та 17-річна дівчина", – каже Кіпер.

Наразі десятеро людей залишаються в лікарні, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес, допомогу надано в повному обсязі, продовжує лікування амбулаторно. 

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