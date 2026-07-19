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Зеленський відреагував на успішні удари по РФ: "Далекобійні санкції досягли цілей"

Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують і фінансують російську агресію.

Зеленський відреагував на успішні удари по РФ: "Далекобійні санкції досягли цілей"
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на успішні удари Сил оборони по чотирьох об'єктах паливної інфраструктури у Ставропольському краї РФ та трьох танкерах російського тіньового флоту в акваторії Чорного моря.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

За словами Зеленського, Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують і фінансують російську агресію.

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"Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію", – зазначив Президент.

Він повідомив, що підрозділи Служби безпеки України уразили три нафтобази у Ставропольському краї РФ, а підрозділи Збройних сил України завдали удару ще по одному об'єкту паливної інфраструктури в цьому ж регіоні.

Крім того, в акваторії Чорного моря українські Сили оборони успішно уразили три російські танкери тіньового флоту, які Росія використовує для перевезення нафти та обходу міжнародних санкцій.

"В акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту", – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім українським військовим і спецслужбам, які проводять далекобійні операції по території Росії.

"Дякую кожному підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати", – підсумував глава держави.

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