Легенди Кирилівської церкви: нора у пекло, Змій Горинич і золота карета

Кирилівська церква – одна з великої тріади релігійних памʼяток Києва, разом з Софією та Печерською Лаврою. Звісно, її історія так само драматична, як історія будь-якої київської будівлі, закладеної в Середньовіччі. Цим текстом ми починаємо серію публікацій, присвячену Кирилівській церкві, і розповідаємо про численні легенди, які вирують навколо неї.

Як усе починалося

Колись урочище Дорогожичі (або Дорожичі) являло собою важливу стратегічну висоту на шляху до столиці, адже тут перетиналися дороги, що пов'язували Київ з Черніговом, Полоцьком, Новгородом, а також з Волинню і Галичем, а через них – з Європою. Саме з боку Дорогожичів до Києва в 1139 році вступило військо чернігівського князя Всеволода II Ольговича. Посівши київський престол, князь заклав на Дорогожичах монастир і церкву, присвячену своєму небесному покровителю, святому Кирилові Александрійському. Вперше монастир згадано в Іпатіївському літописі. Більшість дослідників сходиться на тому, що будівництво завершено в 1140-х роках.

Фото: Вікі Схематичне зображення Кирилівської церкви на гравюрі І. Мігури. 1705–1706

Через сто літ Кирилівський монастир, з великою ймовірністю, було сплюндровано військом хана Батия. Обитель відродилася в XVII ст., спершу під опікою князя Костянтина Острозького, пізніше – гетьмана Мазепи. 1806 року, після заснування по сусідству міського шпиталю для душевнохворих (Києво-Кирилівський богоугодний заклад), церква стає лікарняною. Сучасного вигляду «Кирилівка» набула вже в 1880-1889 рр. завдяки реставраційним роботам під керівництвом професора Адріяна Прахова.

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Фото: Вікі Вид на дзвіницю з церквою Благовіщення та брамою

В радянський час від руйнації храм вдалося зберегти завдяки перетворенню на музей за рішенням Ради Народних Комісарів УРСР. Це сталося 1929 року; богослужіння поновили вже за Незалежності.

Звісно, довкола будівлі з такою довгою і насиченою історією існує сила-силенна легенд і міфів. Ось найяскравіші.

Змій

Сюжет, що супроводить будь-який старовинний будинок – підземелля. Таємний тунель на берег річки чи в інший замок, секретні печери, сховані скарби – все, що уява оповідача здатна втиснути під ґрунт.

Кирилівська церква стоїть на високому пагорбі урочища Дорогожичі. Прямо під нею – Смородинський яр, дном якого колись текла річка Смородина. Є переказ, що саме через цю річку пролягав так званий Калинів міст між світом живих і світом мертвих. Ясна річ, міст мав хтось охороняти, і тим вартовим казкарі призначили Змія Горинича. Жив він у Смородинській (Зміїній) печері.

Цікаво, що печери справді існують. Їх у 1876 р. виявив професор Володимир Антонович – за кілька хвилин ходи від Кирилівської церкви, у пластах глини та пісковика. Це – галереї заввишки близько 2 м, що заглиблюються в землю в різних напрямках. У печерах знайдено знаряддя праці, кістки ссавців, черепки посуду епохи міді-бронзи – а це IV–I тисячоліття до н. е.

Фото: Вікі «Кирилівський монастир» (акварель). Ф. Солнцев. 1943 р.

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Отже, Змій гніздився там, у норі, що вела до самого пекла. Щороку він виповзав на поверхню і вимагав від киян юнака чи молодицю, котрих забирав у своє лігво – і ніхто тих бідолах, звісно, більше не бачив. Одного разу дійшла черга до княжої доньки. Уздрівши дівчину надзвичайної вроди, Горинич не з'їв її, а лишив жити з собою. Хитромудра княжна вивідала в чудовиська, що побороти його може лише Кирило Кожум'яка, і передала цю звістку батькові через поштового голуба. Кожум'яка вийшов на ґерць і здолав Горинича. Той згинув, але перед тим голосно застогнав — звідси назва річки Стугна на Київщині, а на честь Кирила назвали урочище Кожумʼяки на Подолі.

Є й інші варіанти розвʼязки. Наприклад, Кирило запряг чудовисько у плуг та й зорав вали під Києвом. Або ж зашуганий гад досі глибоко під Дніпром прокопує нескінченні підземні ходи. Або (і цей варіант особисто мені подобається найдужче) Змій від прикрості впав у анабіоз і досі спить у печерах, над якими стоїть Кирилівська церква. Що буде, як він прокинеться – легенда замовчує.

Сюжет про Змія Горинича й Кирила Кожум'яку належить до одного з найпоширеніших фольклорних типів у світовій традиції: від Індри проти Врітри в Індії до Святого Георгія проти дракона в Європі.

Мертвий чернець

Якщо вважати старого Горинича нечистою силою, то в «Кирилівки» є проти неї непогана підстраховка. Наприкінці позаминулого століття під час реставрації у вівтарній частині було виявлено тріщину, де знайшли фрагменти чоловічих кісток та клапті чернечого одягу. Дослідники вважають, що то мощі місцевого святого — за традицією такі останки вмуровували у стіни церкви. Існує легенда, що в Смородинських печерах жив чернець на ім'я Кирило, тож його кістки, вочевидячки, замурували в церкві, аби таким чином убезпечити від всіляких Гориничів та інших лихих істот. Під час реставрації останки було вилучено, нині їхнє місцезнаходження невідоме.

Практика замурування мощей у храмі — це реальна й добре задокументована традиція. Вона походить від ранньохристиянської церкви (III–IV ст.), коли літургії служили безпосередньо на гробницях мучеників у катакомбах — вважалося, що присутність останків святого освячує місце богослужіння.

Фото: facebook/Музей 'Кирилівська церква' Офіційна сторінка Кирилівська церква

Скарб гетьмана Мазепи

Іван Мазепа був знаний як один з найзаможніших правителів Європи: конфіскація скарбниці попереднього гетьмана Івана Самойловича, володіння 20 тисячами селянських дворів, золотими копальнями, торговими монополіями, щедре меценатство в Києві.

Отже, недивно, що в народі подейкували, буцімто незадовго до Батуринської різанини 1708 року, вчиненої росіянами, Мазепа відправив до Києва під надійною охороною караван возів, набитих золотими дукатами, чеканами та дорогоцінним церковним начинням. Сховали в заплутаних занедбаних Смородинських печерах, тоді ще на околиці міста. Звичайні посполиті боялися заходити у «прокляте місце». Золото замурували в одній з галерей, яка вела просто під фундамент Кирилівської церкви, вхід засипали землею і завалили камінням. А щоб мало не здалося, байкарі додали ще й цілісіньку карету з чистого золота, яку Мазепа, розібравши, так само прикопав під стінами церкви.

Як наслідок, це призвело до справдешньої «золотої лихоманки» у ХІХ столітті навколо церкви – глиняні схили були поцятковані свіжими підкопами. Нічого ніхто не знайшов. Або знайшов, але уряд приховує, як завжди.

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Кирилівська версія – це локальний варіант загальноукраїнського "мазепинського міфу." Перекази про закопане золото гетьмана трапляються також у Батурині, Переяславі, Чернігові, Полтаві і навіть у Бендерах (Молдова), де гетьман помер у вигнанні 1709 року.

Фото: facebook/Музей 'Кирилівська церква' Офіційна сторінка Кирилівська церква

Срібний ківш із річки Йордан

Золото не золото, а срібло таки знайшли. Було діло, один набожний киянин у XVII столітті рушив на прощу в Палестину. Дійшовши до Йордану, надумав зачерпнути святої води. Дістав свій срібний ківш, на якому було вигравіювано його ім'я, але через необережність ківш вислизнув з рук і потонув у річці.

У наступному кадрі безталанний прочанин через деякий час після повернення до Києва набирає воду з криниці під Кирилівською горою. Витягнувши цеберко на поверхню, він бачить на його дні той самий срібний ківшик, утоплений за тисячі верст на півдні.

Довірливі кияни з того виснували, що підземні води Києва та знаменитий Йордан з'єднані між собою, тож вода під Кирилівською горою має таку ж благодатну силу, як і палестинська. На згадку про диво було збудовано дерев'яну церкву, в народі названу Йорданською. Згодом тут наріс Йорданський жіночий монастир. Так склався свій міні-Єрусалим: прочани молилися у Кирилівській церкві, а потім спускалися, щоб омитися «йорданською» водою з джерела.

У цьому є своя логіка: церква й справді вчить, що, хрестившись у Йордані, Христос освятив саму природу води — тому кожну річку чи криницю, де відбувається водосвяття, символічно й називають "Йорданом". Тож Кирилівська легенда про джерело, "з'єднане" з Йорданом – лише один із локальних проявів ширшого явища.

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Звісно, на цьому лісистому пагорбі ще вистачає патетичних чи смішних привидів і відлунює чимало величних імен, серед яких, зокрема, київський «проклятий геній» – Михайло Врубель. Але про це – згодом. Далі буде.