В Києві та інших містах тривають мітинги на підтримку Федорова

У різних містах України тривають протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє Суспільне.

В Києві мітинг відбувається на площі Івана Франка, неподалік від Офісу президента. За оцінкою журналістів, станом на ранок участь брали кількасот людей.

Учасники вимагають заміни головком, повернення Федорова на посаду міністра оборони і скасування перерви в роботі Верховної Ради. Учора після голосування за оновлення уряду депутати пішли на перерву, яка може тривати місяць.

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В Луцьку мітинг зібрався на Театральному майданчику. За повідомленням кореспондентки, до акції вранці долучилися близько 50 учасників. Серед вимог – оперативне призначення міністра оборони, збереження реформ в армії, повернення нардепів з перерви в роботі, підзвітність головкома.

У Миколаєві протестують біля міської ради. Також була хода Соборною вулицею.

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки. Також депутати сказали, що саме Ігор Клименко є канидатом у міністри оборони.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони.

Вранці 16 липня в Києві та інших містах почалися мітинги. Михайло Федоров дав пресконференцію, в якій розповів про причини конфлікту з керівництвом армії. Він сказав, що президент запропонував йому посаду радника, але він відмовився.

Вдень Зеленський на брифінгу з нагоди візиту Кіра Стармера підтвердив, що Клименко є кандидатом на посаду нового очільника міністерства оборони. Його кандидатуру не вносили в новий уряд як очільника МВС – замість нього Рада призначила керівника Нацполіції Івана Вигівського.

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Подання міністрів за своєю квотою (оборони і закордонних справ) президент так і не зробив. Увечері 16 липня Володимир Зеленський сказав, що призначає в.о. міністра оборони Євгена Хмару, який до цього в такому ж статусі керував Службою безпеки. Хмара командував Центром спеціальних операцій СБУ «А», що є одним з лідерів в ураженні ворога.

«Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», – сказав він.

Зеленський додав, що після проходження необхідних процедур подаватиме Хмару на міністра оборони. Євген Хмара є чинним військовим, а міністром оборони може бути лише цивільний, тож для призначення йому знадобиться звільнитися з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку залишився без посади міністра.