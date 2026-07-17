Вранці росіяни дронм вдарили по Херсону. Є жертва і постраждалі

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Сьогодні, 17 липня вранці близько 09:30 російська армія вдарила дроном по Дніпровському району Херсона. Загинула жінка, ще шестеро людей поранені.

«Внаслідок цієї цинічної атаки смертельні травми дістала жінка 70 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої», – написали у Херсонській МВА.

Спочатку було відомо про пʼятьох травмованих: 61-річного чоловіка та жінок віком 71, 75, 85 і 73 років. Їх госпіталізували.

Згодом кількість поранених через атаку збільшилась до 6. До лікарні в тяжкому стані доставили 48-річного херсонця. В нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкове поранення грудної клітини.

Медики надають потерпілому необхідну допомогу.