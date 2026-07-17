Одинадцять мешканців Сумщини постраждали через атаки РФ

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок ударів ворога вчора постраждали 11 мешканців Сумської області, зокрема чотирирічна дитина. Зафіксували руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це розповіли у Сумській ОВА.

У Сумській міській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ поранення отримали 60-річна жінка та чоловіки віком 57 та 67 років. А через дронову атаку поранений 28-річний чоловік. Внаслідок ударів КАБами ввечері в Сумах поранений 71-річний чоловік, і отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка.

Реклама

У лікарні померла жінка, яку госпіталізували після удару КАБ 3 липня. Отримані внаслідок атаки ушкодження були нетяжкими, але під час обстеження медики виявили у пацієнтки тяжке супутнє захворювання на пізній стадії.

У Шосткинській міській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА біля магазину поранення отримали 29-річна жінка та 38-річний чоловік.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранено 60-річну жінку. На трасі Суми-Білани внаслідок влучання БпЛА біля авто постраждала 4-річна дівчинка. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмований 55-річний чоловік.

До медичного закладу звернулися жінки віком 40 та 74 роки, які були травмовані 15 липня внаслідок мінометних обстрілів у Середино-Будській громаді.

Також у ОВА повідомили, що травмована 51-річна жінка, жінки 64, 72 та 78 років, які постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок, помилково були внесені вчора в перелік постраждалих Сумської громади. Влучання сталося в Річківській громаді.

Протягом доби, з ранку 16 липня до ранку 17 липня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти 14 громад: Сумської, Степанівської, Юнаківської, Краснопільської, Білопільської, Річківської, Есманьської, Середино-Будської Хутір-Михайлівської, Зноб-Новгородської, Буринської, Новослобідської, Великописарівської, Недригайлівської.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, господарчу споруду, нежитлові приміщення, легковий автомобіль;

у Степанівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Річківській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчу споруду;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Новослобідській громаді знищено приватні житлові будинки;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Недригайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено адмінбудівлі, офісні будівлі, приміщення бібліотеки, магазинів, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, житлові та нежитлові приміщення, господарчі споруди, легкові автомобілі;

у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській, Есманьській, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Глухівській громадах, внаслідок обстрілів, здійснених раніше, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, майно.

За добу із прикордонних громад вдалося евакуювати 2 людей.