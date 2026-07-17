Семеро людей постраждали внаслідок російських атак у Сумах та районі

Упродовж дня, 16 липня, в Сумах та Сумському районі внаслідок ворожих атак постраждало семеро цивільних мешканців. Серед них 4-річна дитина.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
В Стецьківському старостаті внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двоє лікуються амбулаторно.
В центрі Сум через удар російського БпЛА поранення отримав цивільний чоловік. Його госпіталізували.
На околицях міста після вечірнього удару керованими авіабомбами по приватному сектору по медичну допомогу звернулися двоє людей: жінка з гострою реакцією на стрес та чоловік з ушкодженнями.
В Сумському районі на трасі ворожий дрон влучив поблизу автомобіля. 4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує.