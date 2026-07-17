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Семеро людей постраждали внаслідок російських атак у Сумах та районі

Серед них - чотирирічна дитина.

Семеро людей постраждали внаслідок російських атак у Сумах та районі
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Упродовж дня, 16 липня, в Сумах та Сумському районі внаслідок ворожих атак постраждало семеро цивільних мешканців. Серед них 4-річна дитина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

В Стецьківському старостаті внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двоє лікуються амбулаторно.

В центрі Сум через удар російського БпЛА поранення отримав цивільний чоловік. Його госпіталізували.

На околицях міста після вечірнього удару керованими авіабомбами по приватному сектору по медичну допомогу звернулися двоє людей: жінка з гострою реакцією на стрес та чоловік з ушкодженнями. 

В Сумському районі на трасі ворожий дрон влучив поблизу автомобіля. 4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує.

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