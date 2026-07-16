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Із зони обов'язкової евакуації в Херсоні вивезли жінку з двома дітьми

Родина вже виїжджала до Одещини, проте через постійні обстріли повернулись до Херсону.

Із зони обов'язкової евакуації в Херсоні вивезли жінку з двома дітьми
Фото: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Із зони обов'язкової евакуації в Херсоні вивезли ще трьох людей, серед них - діти.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

 Родину виявили під час перевірки населеного пункту, який щодня потерпає від російських артобстрілів та атак БпЛА різни типів. 

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"Правоохоронці поспілкувалися з матір’ю та вкотре наголосили, що залишатися у такому місці вкрай небезпечно. Після розмови жінка погодилася на евакуацію разом із 9-річним сином та 6-річною донькою", - розповіли в поліції.

Родина раніше вже виїжджала до одного з портових міст Одеської області. Однак після посилення російських обстрілів вони вирішили повернутися додому. 

В населених пунктах правобережжя Херсонщини через постійні російські обстріли та атаки дронів оголошена обов’язкова евакуація. 

Матір із дітьми доправили до транзитного центру. Там їм допомогли оформити необхідну допомогу та вже шукають житло.

  • Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждалі. Унаслідок ударів у місті виникли перебої з електропостачанням.
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