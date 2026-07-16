Спецслужба залучила його до роботи лише як гласного позаштатного співробітника.

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Один із ключових фігурантів справи про розстріл Анастасії Березовської — жінки, яку розшукував Інтерпол за підрив у Монако — тривалий час мав офіційний зв'язок з українською спецслужбою.

СБУ підтвердила журналістам проєкту «Схеми», що підозрюваній Віталій Жикович співпрацював із відомством від початку повномасштабного вторгнення і до квітня 2026 року, передає «Радіо Свобода».

Згідно з офіційною відповіддю відомства, Жикович ніколи не був кадровим офіцером чи контрактним військовослужбовцем СБУ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його залучили до роботи лише як гласного позаштатного співробітника. Цей статус він отримав завдяки своєму минулому — до 2020 року чоловік працював у поліції Київської області.

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У спецслужбі окремо наголосили, що такі позаштатні помічники не входять до офіційного штату і не отримують фінансового забезпечення.

Вони не мають права самостійно проводити розслідування, оперативні чи контррозвідувальні заходи. Будь-які зв'язки з Жиковичем СБУ повністю припинила у квітні 2026 року.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою за рішенням суду від 9 липня.

Окрім колишнього правоохоронця, у цій резонансній справі затримали ще одного фігуранта — чинного співробітника Головного управління розвідки (ГУР). Обом чоловікам Офіс генпрокурора висунва звинувачення в умисному вбивстві Березовської.

Слідчі вважають затриманих експравоохоронця і розвідника ймовірними співучасниками подій у Монако.

Підтвердженням цієї версії стали зафіксовані регулярні фінансові перекази, які обидва чоловіки надсилали на банківські картки і криптовалютні гаманці Березовської.

Анастасія Березовська була підозрюваною у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Її оголосили в розшук 3 липня. До цього Березовська встигла повернутися в Україну, а через кілька днів її тіло знайшли під Києвом. На ньому виявили вогнепальні поранення.