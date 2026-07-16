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Драпатий: Армії потрібні зміни, які не будуть залежати від міністра, команди чи окремого керівника напряму

Командувач підтвердив, що багато корисних рішень для армії довелося проводити всупереч системі.

Драпатий: Армії потрібні зміни, які не будуть залежати від міністра, команди чи окремого керівника напряму
командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий
Фото: Генштаб

Українські армії потрібні зміни, але вони не повинні залежати від конкретно керівника чи команди.

Таку думку озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Драпатого, армії потрібні «нові правила, за яких правильне рішення не залежить від особистої сміливості окремого командира чи підтримки конкретної команди в міністерстві». 

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«З приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими роками жила військова система. Йшлося не про нові назви чи чергову перебудову на папері, а про проблеми, наслідки яких воїни й командири відчувають щодня. Останні півроку у війська з’явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З’явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення і підтримувати зміни, які народжуються у підрозділах. Саме такою ця взаємодія і має бути», - наголосив Драпатий.

Він зауважив, що багато корисних рішень для армії довелося проводити всупереч системі і підтвердив, що це правда, але командувач вважає, що так не повинно бути.

«Багато командирів можуть це підтвердити. Коли правильне рішення доводиться проводити всупереч системі, а не завдяки їй, це означає, що сама система потребує змін. Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їх ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче», - заявив Драпатий.

Він наголосив, що «трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму». 

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