Драпатий: Армії потрібні зміни, які не будуть залежати від міністра, команди чи окремого керівника напряму

Українські армії потрібні зміни, але вони не повинні залежати від конкретно керівника чи команди.

Таку думку озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Драпатого, армії потрібні «нові правила, за яких правильне рішення не залежить від особистої сміливості окремого командира чи підтримки конкретної команди в міністерстві».

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«З приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими роками жила військова система. Йшлося не про нові назви чи чергову перебудову на папері, а про проблеми, наслідки яких воїни й командири відчувають щодня. Останні півроку у війська з’явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З’явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення і підтримувати зміни, які народжуються у підрозділах. Саме такою ця взаємодія і має бути», - наголосив Драпатий.

Він зауважив, що багато корисних рішень для армії довелося проводити всупереч системі і підтвердив, що це правда, але командувач вважає, що так не повинно бути.

«Багато командирів можуть це підтвердити. Коли правильне рішення доводиться проводити всупереч системі, а не завдяки їй, це означає, що сама система потребує змін. Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їх ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче», - заявив Драпатий.

Він наголосив, що «трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму».