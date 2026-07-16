Федоров: Важливо стежити, що буде з Мінцифрою і Brave1

Михайло Федоров, який вчора підтвердив, що йде з посади міністра оборони, розповів, що з ним не говорили про те, що буде з Міністерством цифрової трансформації. Відповідно, посаду там теж не пропонували.

“Спершу мій заступник Сергій Боєв пішов на «Укроборонпром». Потім знаю, що інша моя заступниця подалася на Мінцифру. Знаю, що з нею говорили вже після засідання фракції. Можу помилятися”, – прокоментував Федоров під час пресконференції 16 липня.

Він наголосив, що Міністерство цифрової трансформації важливо зберегти.

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“Тому що Мінцифра – це Brave1, який опікується військовими технологіями. І дуже важливо стежити, що далі буде з Мінцифрою, що буде з Brave1, що буде з грантами, Щоб ми з вами не втратили ці технологічні карти, які у нас є”, – наголосив Федоров.

Згодом стало відомо, що до Верховної Ради внесено подання Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду. Вказано, що Міністерство цифрової трансформації очолить Оксана Ферчук.

Ферчук прийшла в Міністерство оборони з командою Федорова. Вона стала заступницею міністра з питань цифровізації. Попередницею Ферчук на цій посаді була Катерина Черногоренко.

Зазначимо, ще на початку липня CEO оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк казав, що кластер має перейти у сферу Міністерства оборони.