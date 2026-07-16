Сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирних зусиль, ролі США та Європи, а також дієвих мирних пропозицій України.

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Міністра закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідав Київ з візитом. З ним зустрівся очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Як йдеться у пресрелізі відомства, сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирних зусиль, ролі США та Європи, а також дієвих мирних пропозицій України.

Міністр вкотре підтвердив готовність української сторони до проведення в Туреччині зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Путіним для завершення війни.

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“Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми єдині в оцінці, що мир і безпека у Чорному морі потребують відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над Кримом. Чорноморська безпека – неподільна. А біль наших кримських татар знаходить відгук у серцях турецького народу”, – зазначив він.

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Сибіга зазначив, що України та Туреччина єдині у позиції, що ця війна не принесе Москві жодних результатів.

“Єдиний правильний шлях для Путіна – вже зараз зупинити кровопролиття, прийняти пропозицію щодо припинення вогню та перейти до дипломатії”, – наголосив міністр.

Окремою темою переговорів став розвиток оборонної співпраці між Україною та Туреччиною. Сибіга наголосив на важливості відновлення після трирічної паузи роботи Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

Міністр також відзначив українсько-турецьку співпрацю в межах Коаліції охочих та висловив переконання, що роль Туреччини у гарантуванні безпеки на морі буде визначальною. За його словами, йдеться про свободу судноплавства, надійність ланцюгів постачання та стратегічну безпеку всього регіону.

Фото: МЗС Андій Сибіга та Хакан Фідан

Окрему увагу сторони приділили новому тристоронньому формату Україна-Туреччина-Сирія. Дипломати обговорили розвиток співпраці на сирійському напрямі, зокрема формування альтернативних ланцюгів постачання з країн Затоки до Європи.

Сибіга зазначив, що ратифікована українським парламентом Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною сприятиме подальшому зростанню товарообігу, українського експорту та більш збалансованій структурі двосторонньої торгівлі.