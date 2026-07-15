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Очільник українського МЗС провів зустріч з кардиналом Святого Престолу

Сибіга звернувся з проханням просування окремого гуманітарного треку для звільнення українських цивільних заручників.

Очільник українського МЗС провів зустріч з кардиналом Святого Престолу
Андрій Сибіга та Маттео Дзуппі
Фото: Пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із кардиналом Святого Престолу Маттео Дзуппі.

Про це повідомили в українському МЗС.

Сибіга передав кардиналу подарунок від українських дітей, як знак вдячності за зусилля Ватикану, спрямовані на повернення українських дітей додому, а також за "забезпечення їхньої реабілітації та відпочинку".

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Глава МЗС також поінформував кардинала Дзуппі про ситуацію на полі бою та мирні зусилля України. 

Обговорили також українських цивільних заручників. Андрій Сибіга звернувся з проханням про подальшу підтримку Святого Престолу в просуванні окремого гуманітарного треку для їхнього звільнення.

 "Я також привернув увагу до гуманітарної ситуації в окупованих Росією громадах Олешок і Голої Пристані, де тисячі цивільних терміново потребують гуманітарного коридору, - зазначив Сибіга.

Під час розмови йшлося і про нещодавній російський удар по Києво-Печерській лаврі. 

Сибіга висловив вдячність Папі Леву XIV за його постійні молитви за Україну та український народ. 

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