Очільник українського МЗС провів зустріч з кардиналом Святого Престолу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із кардиналом Святого Престолу Маттео Дзуппі.
Про це повідомили в українському МЗС.
Сибіга передав кардиналу подарунок від українських дітей, як знак вдячності за зусилля Ватикану, спрямовані на повернення українських дітей додому, а також за "забезпечення їхньої реабілітації та відпочинку".
Глава МЗС також поінформував кардинала Дзуппі про ситуацію на полі бою та мирні зусилля України.
Обговорили також українських цивільних заручників. Андрій Сибіга звернувся з проханням про подальшу підтримку Святого Престолу в просуванні окремого гуманітарного треку для їхнього звільнення.
"Я також привернув увагу до гуманітарної ситуації в окупованих Росією громадах Олешок і Голої Пристані, де тисячі цивільних терміново потребують гуманітарного коридору, - зазначив Сибіга.
Під час розмови йшлося і про нещодавній російський удар по Києво-Печерській лаврі.
Сибіга висловив вдячність Папі Леву XIV за його постійні молитви за Україну та український народ.
- Олена Зеленська та Андрій Сибіга провели зустріч з генеральним директором ЮНЕСКО. Одним з ключових питань стала Києво-Печерська лавра та її відновлення після російської атаки.