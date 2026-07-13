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Олена Зеленська та Андрій Сибіга провели зустріч з генеральним директором ЮНЕСКО

Одним з ключових питань стала Києво-Печерська лавра та її відновлення після російської атаки.

Олена Зеленська та Андрій Сибіга провели зустріч з генеральним директором ЮНЕСКО
Фото: Олена Зеленська в Telegram

Очільник МЗС Андрій Сибіга спільно із Першою леді України Оленою Зеленською провели зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані. 

Про це повідомили в українському МЗС.

"Ми обговорили розширення співпраці задля захисту освіти, культури, науки та свободи вираження поглядів в умовах триваючої російської агресії", - заявив Сибіга.

Одним із ключових питань стала Києво-Печерська лавра та її відновлення після наслідків російських атак у червні 2026.

Сторони також обговорили питання українських культурних цінностей, викрадених Росією, та вивчили можливості співпраці в цій сфері.

"Україна залишається відданим партнером у просуванні ключових цінностей ЮНЕСКО", – зазначив Сибіга.

  •  Перша леді України прибула до Франції разом з Володимиром Зеленським, який взяв участь у засіданні "Коаліції охочих". В Олени Зеленської була запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО. 
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