Олена Зеленська та Андрій Сибіга провели зустріч з генеральним директором ЮНЕСКО

Очільник МЗС Андрій Сибіга спільно із Першою леді України Оленою Зеленською провели зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.
Про це повідомили в українському МЗС.
"Ми обговорили розширення співпраці задля захисту освіти, культури, науки та свободи вираження поглядів в умовах триваючої російської агресії", - заявив Сибіга.
Одним із ключових питань стала Києво-Печерська лавра та її відновлення після наслідків російських атак у червні 2026.
Сторони також обговорили питання українських культурних цінностей, викрадених Росією, та вивчили можливості співпраці в цій сфері.
"Україна залишається відданим партнером у просуванні ключових цінностей ЮНЕСКО", – зазначив Сибіга.
- Перша леді України прибула до Франції разом з Володимиром Зеленським, який взяв участь у засіданні "Коаліції охочих". В Олени Зеленської була запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.