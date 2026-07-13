Франція дозволила ліцензійне виробництво ракет Aster для України

Франція дозволила ліцензійне виробництво для України ракет Aster, які використовуються у французько-італійських системах протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це повідомив Еммануель Макрон під час пресконференції після "Коаліції охочих".
За його словами, кілька інших країн також ухвалили рішення про передачу ліцензій. Також Україна придбає першу партію батарей нового покоління SAMP/T. Вони доповнять системи протиповітряної оборони та ракети, які Франція планує поставити найближчими тижнями
Крім того, як повідомив Макрона, перші французькі винищувачі Rafale мають почати польоти в Україні у 2028–2029 роках. Йдеться про закупівлю 16 винищувачів. Вже найближчими місяцями розпочнеться підготовка пілотів.
- Україна і ще 9 країн оголосили про створення Коаліції антибалістичної оборони. Наразі членами-засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія.