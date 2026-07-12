Зеленський зустрівся з головою правління Нафтогазу Корецьким і подякував за ефективну роботу

Він зазначив, що Укрнафта та Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів.

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Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

“Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу. Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Укрнафта та Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів.

Зеленський підкреслив, що зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах.

Зеленський та Корецький обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави.