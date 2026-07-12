У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з головою правління Нафтогазу Корецьким і подякував за ефективну роботу

Він зазначив, що Укрнафта та Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. 

Зеленський зустрівся з головою правління Нафтогазу Корецьким і подякував за ефективну роботу
Володимир Зеленський та Сергій Корецький
Фото: Телеграм-канал президента України

Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

“Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу. Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Укрнафта та Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. 

Зеленський підкреслив, що зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. 

Зеленський та Корецький обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies