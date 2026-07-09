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Кабмін розширив експериментальний проєкт для прискорення захисту енергооб'єктів

Це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання.

Кабмін розширив експериментальний проєкт для прискорення захисту енергооб'єктів
Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет Міністрів України розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури, щоб прискорити захист енергообʼєктів.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 

За його словами, це забезпечить однакові правила реалізації планів та заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання.

Відтепер такі енергетичні компанії, зокрема як НАК «Нафтогаз України», Оператор ГТС України та НЕК «Укренерго», які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об’єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації, зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами. 

Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж.

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