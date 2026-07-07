Україна і Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про поглиблення співпраці в галузі оборони та безпеки.
Документ підписали на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Європейська правда».
В Офісі Президента уточнили, що попри загальну назву, документ є угодою типу drone deal і передбачає взаємодію у сфері безпілотних технологій.
Наразі офіційні деталі підписаного документа не розголошують.
- Того ж дня Україна підписала такі ж угоди з Естонією і Нідерландами.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Естонія стала сьомою державою, з якою уклали drone deal.