У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна і Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників

Офіційних подробиць сторони поки не озвучували.

Україна і Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників
Володимир Зеленський із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про поглиблення співпраці в галузі оборони та безпеки.

Документ підписали на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Європейська правда».

В Офісі Президента уточнили, що попри загальну назву, документ є угодою типу drone deal і передбачає взаємодію у сфері безпілотних технологій. 

Наразі офіційні деталі підписаного документа не розголошують.

  • Того ж дня Україна підписала такі ж угоди з Естонією і Нідерландами.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Естонія стала сьомою державою, з якою уклали drone deal.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies