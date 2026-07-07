Україна і Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників

Офіційних подробиць сторони поки не озвучували.

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про поглиблення співпраці в галузі оборони та безпеки.

Документ підписали на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Європейська правда».

В Офісі Президента уточнили, що попри загальну назву, документ є угодою типу drone deal і передбачає взаємодію у сфері безпілотних технологій.

Наразі офіційні деталі підписаного документа не розголошують.