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Свириденко: Попри російські обстріли АЗС необхідні обсяги пального є

Буде підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

Свириденко: Попри російські обстріли АЗС необхідні обсяги пального є
Наслідки обстрілів АЗС у Дніпропетровській області

В Україні є необхідні обсяги пального попри російські атаки на АЗС.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів і дотичними відомствами.

«Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури», - заявила глава уряду.

Свириденко також повідомила, що на нараді визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

  • Росія активізували атаки дронами по українських заправках, особливо тих регіонах, куди можна дістати БпЛА.
  • Страждають, зокрема, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У багатьох випадках є потерпілі.
  • Напередодні Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по автозаправній станції компанії SOCAR у Миколаївській області ввечері 5 липня.
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