Свириденко: Попри російські обстріли АЗС необхідні обсяги пального є

Буде підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

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В Україні є необхідні обсяги пального попри російські атаки на АЗС.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів і дотичними відомствами.

«Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури», - заявила глава уряду.

Свириденко також повідомила, що на нараді визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак.