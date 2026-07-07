Свириденко: Попри російські обстріли АЗС необхідні обсяги пального є

В Україні є необхідні обсяги пального попри російські атаки на АЗС.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів і дотичними відомствами.
«Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури», - заявила глава уряду.
Свириденко також повідомила, що на нараді визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак.
- Росія активізували атаки дронами по українських заправках, особливо тих регіонах, куди можна дістати БпЛА.
- Страждають, зокрема, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У багатьох випадках є потерпілі.
- Напередодні Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по автозаправній станції компанії SOCAR у Миколаївській області ввечері 5 липня.