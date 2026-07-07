ДБР підтвердило обшуки у виробника дронів Vyriy Industries

Йдеться про справу про можливе завищення вартості безпілотників, закуплених на майже 7 млрд грн державних коштів.

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Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у справі щодо можливого завищення вартості безпілотників, закуплених на майже 7 млрд грн державних коштів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу.

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За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотники різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.

Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції.

Крім того, перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі підприємців для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.

За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Частина з них уже допитана як свідки. За їхніми словами, вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.